Como parte la continuidad de los estudios académicos de manera remota en el país, una gran cantidad de estudiantes se ha visto perjudicado por las medidas restrictivas a causa de la pandemia del nuevo coronavirus debido a que la estrategia que plantearon para la finalización de sus tesis tiene que variar.

Sobre el tema, Correo conversó con la doctora Rosario Martinez, quien es psicóloga, obstetra y una de las asesoras de tesis más importantes del continente debido a un interesante método a fin de agilizar los tiempos de investigación sin descuidar en absoluto la calidad de esta.

Ella ha realizado conferencias en diversas partes del Perú y Latinoamérica sobre cómo llevar a cabo los diversos capítulos que forman parte del esquema de una tesis.

“Mi recomendación a los docentes que enseñan sobre tesis es tener muchísima paciencia, tratar de guiar a los alumnos de manera más individual. El problema de las clases es que el profesor habla para todos y cada uno ve la manera de salir adelante”, indicó al ser consultada sobre los cursos que se dictan en las universidades sobre el tema.

Ante el inconveniente de no poder asistir a una biblioteca, Martinez insistió en la importancia que los libros digitales pueden tener al momento de presentar la investigación.

“Desde antes de la pandemia, las bibliotecas ya andaban vacías. porque la mayoría de alumnos encuentra la información en Internet. No es malo, solo hay que saber ubicar las fuentes que sean creíbles”, declaró.

En esa línea pidió a los estudiantes a usar la plataforma de Alicia Contytec, el cual es “el mayor repositorio de tesis nacionales que existe”, por lo que ya no existe la necesidad de asistir a una biblioteca.

Asimismo, Google Academycs también resulta fiable en cuanto a fuentes de información que ayuden a brindar base científica al proyecto de tesis que se quiera realizar.

Sobre el método de “Los Tres Pasos”

Una novedad que ha difundido la doctora Martinez en sus asesorías y exposiciones es el método de “Los Tres Pasos”.

“La metodología es la misma, pero lo que he cambiado es la forma de enseñar. El orden en el que solemos hacer una tesis lo he alterado un poco para que el alumno pueda avanzar sin temor a retroceder. En el sistema que enseño, el alumno entiende su tema y no retrocede”, arguyó.

Dentro de dicha metodología, se encuentra el método de los cuadros, por los cuales el estudiante establece sus variables, el título final, el tipo de estudio, instrumentos y más.

Planificación

“El alumno planifica qué quiere estudiar, dónde, con quién. Mientras que la planificación esté bien clara, créeme que lo demás es fácil. Es la parte más importante”, indicó sobre el primero de los pasos.

Recolección

“Este paso tiene que ver con el Marco Teórico. Hay que recolectar toda la información de los autores que hablan del tema. No es la parte más difícil, pero sí se puede demorar un poco más dependiendo del tema”, sostuvo.

Elaboración

“Es la más fácil, digamos, porque se rellenan detalles y se realiza el cuestionario si es que hay que hacerlo, pero repito, la primera parte (planificación) es la más importante”, puntualizó.

La doctora Martinez brinda asesorías de tesis a través del curso Tesis Online, mediante el cual brinda atención a cada una de los proyectos de tesis basándose en su experiencia y especialidad.

