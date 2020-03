Alejandro Castro, un árbitro de nacionalidad española, nunca imaginó que un mensaje suyo en las redes sociales se saldría de control.

Y es que el colegiado escribió en medio de la cuarentena que se vive en varios países por el coronavirus que “si en estos días necesitas insultar a alguien para no perder la estabilidad mental, avisa. Háblame y te paso mi número para que me mandes audios”.

Castro, originario de La Coruña y que pita en la Tercera División del fútbol español, le contó a ESPN Digital que lleva más de 500 mensajes recibidos desde México, Chile, Perú y otros países más.

“En España, como estamos con el tema de la cuarentena, mucha gente estaba escribiendo tuits sobre que eran pediatras y que si necesitaban una consulta telefónica, por la salud de nuestros niños, ellos se ponían a disposición. Yo soy árbitro y pues se me ocurrió poner la tontería esta, entonces empezaron a llegarme mensajes de España, Perú, México, de varios partes del mundo”, indicó.

“El mensaje más peculiar fue uno que me contestó de forma muy educada: ‘Señor colegiado, queremos hacerle una reclamación colectiva entre todos’, lo que nunca escuchas en el estadio, todos son muy educados. La forma de hablar de Latinoamérica, sus expresiones, hacen que nos dé mucha risa”, agregó Alejandro Castro, quien tiene más de 10 años de experiencia como árbitro.

“De México he recibido algunos mensajes, pero los que más me escriben son los de Perú, me reclaman por el trabajo de un árbitro que se llama Haro, pensé que era una palabra para insultar y después me di cuenta que era un silbante que según se equivocó al marcar un penal y la gente está muy enojada con él”, sostuvo.