La llegada de algunos parlamentarios al Congreso de la República llamó la atención por sus medidas extremas para protegerse del nuevo coronavirus, COVID-19, a tal punto de colocarse vestuario quirúrgico.

La congresista de Alianza Para el Progreso Tania Rodas Malca bajó de un vehículo con un mandil descartable, mascarilla, guantes y cubrepelos para ingresar al Parlamento.

Quien no se quedó atrás es Napoleón Puño Lacarnaque, también de la misma bancada, quien fue captado con los mismos implementos sanitarios cuando intervino en el hemiciclo.

Los legisladores, antes de ingresar al edificio parlamentario, tuvieron que pasar por un control de temperatura como medida de prevención.

“Ya parecemos astronautas, más medidas de seguridad creo que es imposible, creo que son importantes, debemos dar el ejemplo a la sociedad de cómo debemos estar distanciados socialmente”, dijo Omar Chehade a la prensa.

La otra cara de la moneda es la llegada de otros parlamentarios que no estaban protegidos ni siquiera con mascarillas. Uno de ellos dio una explicación.

“Para que usted use máscara lo imprescindible es que usted presente sintomatología, no necesariamente de coronavirus, entonces yo no tengo”, dijo un congresista.