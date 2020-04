La música y bailar es una fórmula que siempre funciona para sentirnos bien, y que necesitamos tanto por estos días en que el estrés, el agobio y la preocupación nos acechan por la pandemia del coronavirus (COVID-19) a la que nos venimos enfrentando desde hace más de cinco semanas.

En medio de esto, muchas personas ponen su granito de arena para hacernos sentir mejor. El DJ Jorge Gianella es uno de ellos, que de una forma inusual ha puesto a bailar a familias de tres distritos: Surco, Miraflores y Barranco.

Con su talento e iniciativa cada sábado a las ocho de la noche, con todo su equipo de música, mascarilla de protección y su principal motivación que lo acompaña a donde va: su esposa e hijo. Suben a la azotea, al quinto piso de su edificio ubicado en Barranco para que Jorge haga descarga de toda su energía, tal como lo hacía cuando se presentaba en matrimonios.

DJ pone a bailar a Lima en cuarentena. (Foto: GEC/ Renzo Salazar)

La diferencia es que ahora el público que lo acompaña lo hace desde su ventana o balcón. Y los aplausos también han cambiado, ahora son más fuertes, casi estridentes. Jorge Gianella durante hora y media cada fin de semana es la estrella que todos esperan para inyectarse de alegría, aunque sea unos minutos.

¿Cómo nació la idea de tocar en la azotea de tu casa? “Con cierta regularidad hago transmisiones en vivo por mis redes sociales, pero lo hacía dentro de mi casa, pero mi esposa que siempre va al quinto piso a hacer ejercicios me sugirió que toque arriba. Me pareció una idea genial, así es que puse mis parlantes y equipo, y desde hace dos sábados pongo a la gente a bailar”, comenta.

DJ alegra a sus vecinos durante la cuarentena

A manera de respetar a quienes no les gusta lo que está haciendo, Gianella antes de presentarse en el techo de su edificio informó al área de fiscalización de la comuna de Barranco y pidió que si había alguna queja le avisaran, pero eso nunca sucedió. Lo que sí es cierto, es que cada sábado cuando inicia la fiesta y se prologan por hora y media, la gente pide más música.

“Suele empezar con ‘Contigo Perú’ que por ahora es un clásico, pero la canción que más me pide la gente porque seguimos haciendo las transmisiones en vivo desde el techo es ‘La vida es un carnaval’, y de eso se trata de transmitir optimismo. Me emociono cuando veo siluetas bailando, gente cantando y pidiéndome que regrese. Cada que toco me recargo de energía”, dice el DJ.

Jorge Gianella recarga de energía cada sábado a sus vecinos. (Foto: GEC/ Renzo Salazar)

Mientras que la cuarenta continúe o esté un fin de semana libre, Jorge seguirá alegrando a sus vecinos. “Me gusta compartir mi arte y ver la felicidad de la gente, ver que desde su ventanita están contentos. Lo voy a seguir haciendo hasta que ellos quieran y yo tenga tiempo”, asevera.

Jorge Gianella ha anunciado que este fin de semana la tocada será viernes, y no sábado. Eso sí, no esperen escuchar música reguetón, no están permitidas en la lista del DJ. Para seguir la fiesta pueden entrar a su Instagram @djgeorgelima o su Facebook @djGeorgeEvents.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce el entrenamiento de una mujer árbitro en medio del confinamiento

Conoce el entrenamiento de una mujer árbitro en medio del confinamiento