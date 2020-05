El Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo de cada año, fecha dedicada a rendir homenaje a la franquicia creada por George Lucas. La celebración nació a raíz de una publicación del diario británico London Evening News hace 41 años donde se usa la frase “May the 4th Be With You, Maggie, congratulations”, como un juego de palabras de “Que la fuerza esté contigo” de la saga.

Sin embargo, la pandemia por coronavirus (COVID-19) ha traído cambios a nuestras vidas, por lo que los seguidores de la saga no podrán vestir sus trajes, ni salir a las calles y ni acudir a diversos eventos, como usualmente lo hacen para celebrar.

Es así que te brindamos algunas opciones para vivir el fanatismo de Star Wars sin tener que salir de casa:

1. Mira la saga completa. Plataformas de streaming como Netflix, Movistar Play y Disney +, la cual no se encuentra vigente aún en América Latina, cuentan con varias cintas de la saga. Como para conmemorar la fecha te recomendamos iniciar por las antiguas, para revivir los pasos de la tecnología.

Otra manera de unirse a la fecha es verla en familia, si tienes hijos menores de cinco años, esta saga puede ayudarlos a mantener una gran creatividad y asociarse con tus gustos.

2. Trivias en YouTube. En dicha plataforma puedes encontrar trivias, parodias, videos de seguidores o explicaciones para conocer más sobre las películas. Míralas en familia para aumentar la emoción y los momentos de calidad.

3. Disfraces caseros. Si cuentas con niños en casa, esta idea les irá muy bien. Participa con la ropa que tienes en casa, usa cartones, pulmones, tijeras y hasta las cortinas para conseguir el parecido más real a las figuras de Star Wars.

Del mismo modo, se puede reflexionar la historia de la saga comparándolo con la realidad que atraviesa el mundo por la pandemia. Todos los ciudadanos son especies de héroes que buscan mantener a salvo a los suyos.

VIDEO RECOMENDADO

Cinescape: la influencia de “Star Wars” en la cultura POP

Cinescape: la influencia de "Star Wars" en la cultura POP