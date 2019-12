La Copa América 2020 se jugará del 12 de junio al 12 de julio en Colombia y Argentina. Si eres hincha de la selección peruana, ya debes estar ahorrando dinero para alentar a la blanquirroja en Medellín, ciudad donde disputará cuatro de cinco partidos de la fase de grupos.

Te dejamos los datos que debes conocer sobre la participación de Perú en la Copa América, precios de vuelos y el clima que se vivirá en ese momento.

¿Cuándo jugará Perú en la Copa América?

Perú jugará en 5 partidos, en la etapa inicial, cuatro de ellos se darán en Medellín y uno en Cali. Estos son los partidos:

Domingo 14/06/20 - Perú vs. Qatar (Estadio: Atanasio Girardot)

Jueves 18/06/2019 - Perú vs. Brasil (Estadio: Atanasio Girardot)

Domingo 21/06/2019 - Perú vs. Colombia (Estadio: Atanasio Girardot)

Sábado 27/06/2019 - Perú vs. Ecuador (Estadio: Atanasio Girardot)

Miércoles 01/07/2019 - Perú v.s Venezuela (Estadio: Pascual Guerrero - Cali)

¿Cuánto cuesta viajar a Medellín?

Hemos consultado las principales aerolíneas del país que ofrecen vuelos a dicha ciudad para conocer los precios del mercado. En todos los casos, hemos ingresado el 11 de junio como fecha de ida y el 13 de julio para el regreso.

Latam. Esta aerolínea cuenta con bastantes vuelos diarios a Medellín, los precios varían entre US$ 354 y US$ 421 ida y vuelta. Todo dependiendo de la cantidad de duración del viaje. Dejamos en claro que es un precio base, a este se le debe sumar el costo del equipaje, elección de asiento y más.

Avianca. La página de la aerolínea no dio las datos de precios, así que por medio de la web Despegar se conoció que el pasaje ida y vuelta está costando aproximadamente S/ 1,274. Lo bueno es que este precio incluye la elección de asiento y puede llevar hasta 23 kilos en tu maleta que va a bodega.

Viva Air. Esta famosa “lowcost” nos ofrece precios de ida a 280 dólares, pero aún no tiene vuelos confirmados para el 13 de julio. Aún así, hicimos la prueba con otros días, pero en la misma cantidad de tiempo. El final fue S/ 1,001 ida y vuelta, falta sumar si es que quieres elegir tu asiento o la maleta que llevarás.

¿Cuál será el clima en Medellín?

Es una ciudad de lluvias constantes, por lo que para junio y julio se esperan varias precipitaciones. Del mismo modo, en julio la temperatura mínima es de 16,5 y máximo, 28,3.