Cuatro destinos para viajar en temporada baja y ahorrar algunos dólares

Con la llegada de las campañas Cybers se presenta la oportunidad de realizar ese viaje que tanto esperabas, pero si quieres hacer turismo en temporada baja puedes pasarlo mucho mejor.

No obstante, pocos saben los beneficios que brinda viajar a ciertos destinos en temporada baja, son una buena alternativa con menos gente, mayor posibilidad de acceder a más lugares y a un menor precio.

Una opción a seguir es la campaña Cyber del 8, 9 y 10 de abril de Viajes Falabella que comparte 4 destinos para disfrutar en temporada baja y ahorrar mucho más.

1. CARTAGENA: Paraíso tropical con un clima ideal todo el año. La temporada alta, donde se concentra el mayor flujo de turistas, es entre diciembre y febrero. Pocos conocen de la temporada intermedia entre marzo y abril en donde el clima sigue siendo propicio, la afluencia turística disminuye y los precios bajan considerablemente. Eso significa que podrás disfrutar de playas como La Boquilla, El Laguito, e Islas del Rosario como un local.

2. CIUDAD DE MÉXICO: La temporada alta se concentra en los meses noviembre a marzo. Las épocas de temporada baja con clima cálido y con precios bajos se dan entre abril y junio (entre finales de la primavera e inicios de verano). Podrás disfrutar de principales atractivos como un paseo nocturno en las Trajineras de Xochimilco y sentirte como en una película de Coco, visitar el Bosque de Chapultepec, o realizar un paseo cultural por la casa de Frida Kahlo.

3. PANAMÁ: Destino turístico con una temperatura veraniega en cualquier momento del año (entre los 25º y 29º C). Viajar en temporada baja te permitirá ahorrar hasta un 40% en el boleto de avión ello ocurre de abril a Junio, entre el fin de la época seca y el inicio de la temporada de lluvias. Encontrarás una Panamá económico, sin un gran flujo turístico (excepto los días de Semana Santa), y con un clima ideal para visitar las paradisíacas islas de aguas turquesas como Bocas del Toro, Taboga, Iguana y Kuna Yala.

4. EUROPA: Continente con estaciones muy marcadas. La temporada alta está marcada por el verano y la primera. No obstante, no todos conocen que los meses de septiembre y octubre, que tiene un clima moderado con algo de frío. Ello permite una menor cantidad de personas por metro cuadrado y ofrece una mayor comodidad la hora de caminar por las calles, asistir a lugares de interés y museos en ciudades como París, Venecia, Milán, Roma, Londres, etc.