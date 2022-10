El cantante colombiano, David Zahan, conocido por sus seguidores como la reencarnación del salsero Frankie Ruiz, cuenta las horas para arribar a nuestro país para brindar presentaciones en homenaje al “Papá de la salsa”. Mediante sus redes sociales, el artista señaló que viene recibiendo mucho apoyo del público peruano y aclara que no imita al ídolo de la salsa, por el contrario, considera que es irremplazable.

¨Frankie llegaba al pueblo con su voz y su simpatía. Yo espero con el tiempo llegar a un porcentaje de lo que hizo por la música. Mi espectáculo es un agradecimiento a su memoria¨, sostuvo el cantante que se presentará el 29 en Sunampe-Chincha y el 30 de octubre en Arena Bar.

“Si Frankie Ruiz estuviera aún con nosotros, estuviera enamorado del público peruano. La verdad el apoyo que vengo recibiendo de parte nuestros hermanos peruanos, es realmente increíble. Voy a ir a fin de mes y por lo qué sé voy a visitar algunas ciudades más”, agregó el cantante en una transmisión en vivo para todos sus fans.

Sobre el homenaje al Callao confiesa que tiene muchos temas que hacen referencia al distrito chalaco y que cuentan con muchas sorpresas en el escenario para su público. ¨Tengo varios artistas que le rendirán un homenaje a este maravilloso lugar. Estoy ansioso de conocer su cultura en especial su gastronomía¨.

El salsero nacido en la ciudad de Medellín, se hizo conocido tras su paso por el programa “Yo me llamo” de la televisión colombiana. Su gran voz y el parecido físico con el mismísimo Frankie Ruiz, hizo que sea rápidamente reconocido en todo el continente. “Siempre he dejado claro que sería inaudito solo pensar que yo reemplazaría a Frankie, pero con este homenaje y dedicación de verdad me siento como el en el escenario”, refiere el artista.

En su canal oficial de YouTube, David Zahan ha logrado él éxito con algunas interpretaciones de Frankie Ruiz. Una de las más populares es el tema “tú con el” que supera los 43 millones de reproducciones. El salsero se presentará este sábado en Sunampe Chincha y el domingo 30 de octubre en el Arena Bar del distrito de Barranco y las entradas están disponibles en Teleticket.