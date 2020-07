Demi Lovato decidió llevar su activismo político un paso más allá y anunció que a partir de este miércoles 8 de julio, los fans que se sumen a las campañas a favor del voto para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial, podrán ganar algunas de sus pertenencias.

”Los recientes sucesos en nuestro país me han dejado destrozada e inspirada de igual forma. No me voy a quedar callada, ni tranquila. Súmate conmigo a los esfuerzos a favor de la justicia racial, la ayuda a las víctimas de la COVID-19 y en los preparativos para votar, pues necesitamos más que nunca un cambio”, dijo Lovato en un video en su cuenta de Instagram.

Para estimular a sus seguidores a apoyar estas causas, la celebridad se asoció con la organización Propeller y subastará varios artículos personales y ropa de su clóset. Estos incluyen atuendos que ha usado sobre el escenario, fotografías privadas y otros objetos y accesorios.

Actualmente en Propeller hay 15 trajes, zapatos y fotos de Lovato, que serán ofertados entre los que hayan firmado las peticiones. Quienes donen y firmen más solicitudes tendrán mayor oportunidad de acceder a los elementos de la artista.

Destacan unas botas moradas a la rodilla de la marca Balenciaga que la artista usó en el video del tema “Sorry Not Sorry” y una chaqueta negra de lentejuelas de Maje, que se puso durante el Neon Lights Tour 2014.

Para participar en la subasta, los fans de la artista, que se autodenominan como “Lovatics” o “Lováticos”, deben ir a la página donde deberán poner su nombre en campañas digitales como “Comprométete a votar” con Demi, “Firma una petición que exige que cada estadounidense pueda votar durante la pandemia del coronavirus” o “Dona al Black Lives Matter Fund”.

”La única manera de ganar es actuando. Firmen peticiones, donen, edúquense, aprendan para educar a los que los rodean. Mientras más iniciativas firmes, más oportunidad tendrás de ganar, así que empieza ahora”, indicó la artista de 27 años, quien ha usado su plataforma en actividades políticas anteriormente y hasta fue una de las oradoras de la Convención Nacional Demócrata de 2016 e hizo campaña a favor de Hillary Clinton.

