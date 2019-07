Denuncian que danzantes dan de beber cerveza a llama (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A través de las redes sociales, la asociación 'Pataz Pro-Animalista Cusco AAA' denunció que danzantes dieron de beber cerveza a una llama como parte de la festividad de la Virgen del Carmen en Cusco.

"Esto es maltrato animal y no me vengan a decir que es tradición o religión. Si tu definición de fe y religiosidad es embriagarte, no tienes por qué someter a un animal que no puede defenderse y que no tiene opción de escoger", se lee en la publicación de Facebook.

En el video compartido por la mencionada página se observa que un danzante obliga a la llama a tomar la bebida alcohólica, mientras es sujetada por sus compañeros de baile. Al animalito no le quedó otra opción que libar.

"Estos tipejos descerebrados crees que esto es divertido. ¿Cómo se entiende que exista gente que celebre este tipo de comportamiento? Un animal no tiene por qué ser obligado a consumir alcohol. A todos los que están en Paucartambo, les pido por favor no ser cómplices de este tipo de actos de gente subnormal y por el contrario, denúncienlos", agrega es post.

Este hecho fue calificado como maltrato animal por los usuarios de las redes sociales que se mostraron indignados y cuestionaron tal acción.

RESPUESTA DE LOS DANZANTES

Luego de recibir críticas, los danzantes de Qhapaq Qolla emitieron un comunicado a través de la página Cusco en Portada para rechazar las críticas que han recibido por dar cerveza a la llama.

"La costumbre de invitar cerveza a la llama la realizamos en la cuadrilla desde la fundación de la misma. Este uso de la danza proviene de rituales ancestrales andinos que datan de épocas pre-hispánicas, los cuales han sido registrados por investigadores académicos tanto nacionales como extranjeros", se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, aseguran que la costumbre se realiza con el "consentimiento del dueño" del animal.

"Además de invitarle cerveza en días y sitios específicos, a la llama se le provee del alimento necesario durante los días de fiesta, y de un lugar amplio y cómodo donde descansar por las noches", agrega el comunicado.