Diputada brasileña desató polémica en las redes sociales tras juramentación (FOTOS)

La parlamentaria brasileña Ana Paula da Silva llamó la atención en la juramentación de su cargo y toma de posesión de su curul como diputada en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina; y desató polémica en las redes sociales.

Y es que el vestido rojo con un escote que vistió la política, fue motivo de numerosos comentarios ofensivos y machistas en las redes sociales; aunque otros usuarios valoraron la valentía de la parlamentaria.

Se trata de la quinta parlamentaria más votada de su estado, pero sus detractores, entre ellos muchas mujeres, aseguran que la vestimenta fue “inapropiada” y “escandalosa”. Otros dicen que la vestimenta no tiene importancia, pero que los políticos deben concentrarse en asuntos más importantes.

Se defiende

Sin embargo, Ana Paula se pronunció en sus redes sociales e incluso compartió una instantánea de la ceremonia y describió algunos de sus logros políticos, entre ellos, el índice de 90% de aprobación alcanzado mientras era alcaldesa de la ciudad de Bombinhas y la elección de su gestión municipal como la tercera mejor de todo el país.

"A los que no me conocen, este es un pedacito de mi historia. La manera en la que a mí me gusta vestirme no tiene nada que ver con mi trabajo. No voy a cambiar mi forma de ser porque ahora sea diputada", escribió da Silva.

Además, la diputada dijo que ello es una oportunidad para discutir sobre el machismo y la violencia de género en su país, así como sobre el lugar de las mujeres en la política. "Las mujeres están en la política y la sociedad tiene que acostumbrarse a ellas como son. Hay cuestiones mucho más importantes que discutir para la Asamblea Legislativa", afirmó.

Sobre su atuendo, Ana Paula da Silva, popularmente conocida como Paulinha, indicó que es un recordatorio para los hombres sobre la libertad de elección de las mujeres.

"El mundo macho y prejuicioso en el que vive usted no es el mío... He visto a muchos hombres de saco y corbata tomar dinero del sector de salud, de las comidas escolares, eso es inaceptable", escribió en respuesta a un hombre que preguntó cómo su escote ayuda a la democracia.

La respaldan

También no se hicieron esperar el respaldo de los usuarios. "Honestamente, creo que un político eficaz y atractivo es una excelente ventaja", señaló un internauta al alabar a quien fue alcaldesa con más del 90% de aprobación popular.

"Si sigue trabajando así, dará igual lo que vista", comentó un usuario.

Al final, la madre de dos hijos dijo que vestirá como le parezca y anunció con demandar a quienes enviaron los mensajes más agresivos.