¿Te han invitado a una fiesta de Halloween a última hora y no sabes (o no tienes) cómo disfrazarte? ¿Te da pereza buscar un ‘outfit’ especial para un solo día? Tranquila, te damos las mejores ideas de maquillaje de Halloween con las que no necesitarás optar por ningún disfraz. Tenemos todo lo que necesitas para triunfar durante la noche más terrorífica del año, sin sacrificar tu lado sexy para usar algún disfraz aterrador por la ‘noche de brujas’; solo inspírate en opciones de un buen maquillaje.

¿Pero cómo deberías maquillarte para monopolizar todas las miradas? Fabiola Rivasplata Makeup Artist del staff de ModelsPerú, nos lo deja bien claro. “En Halloween necesitamos un maquillaje más marcado”. ¿Pero cómo podemos conseguirlo? Aquí te lo cuento”:

Maquillaje de ojo: “En cuanto al maquillaje de ojos, lo mejor que podemos hacer es apostar por un buen ahumado para intensificar la mirada. Para eso, necesitaremos un lápiz de ojos resistentes, un rímel adecuado para conseguir un acabado dramático”.

Pómulos y labios: “ Para marcar el pómulo y en los labios podemos utilizar un lápiz para un acabado más llamativo o un bálsamo labial si lo que buscamos es un extra de hidratación”, señala la experta.

“ señala la experta. Apuesta por delineados gráficos: “ Otra opción es que des rienda suelta a tu vena más artística y que apuestes por delineados gráficos con formas (murciélago, telaraña...) y labios granate o color vino bien marcados y poderosos. Además, complementa tu maquillaje de Halloween con algún spray de pelo que ponga el broche de oro a la estética que buscas ”.

“ ”. Desarolla tu creatividad: En cualquier caso, saca el neceser ya mismo, ¡y prepárate para triunfar en la noche más terrorífica del año! Aprovecha el momento y olvídate del ‘make up’ natural que es perfecto para el día a día porque resulta que hay un montón de ‘looks’ de maquillaje de lo más ‘cool’ por los que quizá no te atreverías a apostar en otro momento del año, pero esta celebración es el momento idóneo para desarrollar toda tu creatividad. Las opciones son interminables, el único límite es tu creatividad.

Fabiola Rivasplata está conquistando a muchas personas con su increíble maquillaje artístico que da vida a diferentes personajes. Sus seguidores en las redes quedan impresionados con las imitaciones exactas que crea en el rostro, a través de esta técnica. Ella lleva más de seis años dedicándose al maquillaje artístico de forma profesional. Además, Fabiola es tan talentosa que cuenta con un estudio de maquillaje y peinados profesionales para diferentes eventos llamado Fabiola Rivasplata Makeup Artist.

VIDEO RECOMENDADO

Optimus: el robot humanoide desarrollado por Tesla para reemplazar a los humanos en trabajos de riesgo

¿Comienza la era de los robots? Tesla, compañía dirigida por Elon Musk, acaba de revelar detalles de un robot humanoide que promete sustituir a los humanos en "trabajos manuales peligrosos". Te lo contamos todo en este video.