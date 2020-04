Mientras se realizaba el debate sobre el retiro del 25% de los fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), dos congresistas de Unión por el Perú (UPP) se quedaron dormidos en la Sala Haya de la Torre.

Según un acuerdo de los voceros de cada bancada con el presidente del Congreso, Manuel Merino, se dio una distribución de los legisladores con el fin de evitar un posible contagio de coronavirus.

Sin embargo, de acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder Correo, se ve que el legislador Posemoscrowte Chagua Payano, quien fue vestido con un polo amarillo, e Hipolito Chaina Contreras se quedaron dormidos.

El primero no participó en el debate de los proyectos tratados, pero sí marcó asistencia y la votación de las iniciativas. "Simplemente me senté, porque estaba cansado, no me di cuenta y me dormí”, comentó Chagua. No obstante, acotó que el citado espacio del Congreso “no era un lugar donde teníamos que trabajar”.

Por otro lado, Chaina Contreras se autocriticó por haberse quedado dormido y señaló que “seguramente fue un momento del inicio (del Pleno), pero no me consta”. Añadió que “quizás estaba cansado” e insistió en que no fue durante la sesión del Pleno, ya que no estaba en el Hemiciclo, sino en otro lugar. “No hemos ido a debatir, hemos estado pendiente de la situación”, acotó.

Recordó que no solo pudo haber quedado dormido al inicio del Pleno, sino al final, cuando ya había acabado. Buscó rectificarse y dijo: “No creo que haya sido en el momento del debate”.

Mientras los congresistas dormían, Carlos Chavarría Vilcatoma estaba chateando en su celular y no atendiendo el debate. Sin embargo, antes de ello, de acuerdo a nuestras fuente, “se encontraba durmiendo”. Correo intentó comunicarse con el representante de Huancayo de UPP es más de una oportunidad, pero no obtuvo respuesta. De acuerdo al registro de votación del Congreso, Chavarría figura como ausente en la lista de asistencia y no figura en la votación. Sin embargo, desde la Mesa Directiva, nos indicaron que se presentó tarde a las votaciones y, por ello, no se encuentra en la asistencia formal.