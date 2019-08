Dron captó a bañistas que surfeaban sin imaginar que estaban encima de tiburones (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Increíble. Un grupo de bañistas estaba surfeando con total tranquilidad sin saber que lo hacía encima de tiburones que nadaban en la playa de Capistrano, en California, Estados Unidos.

El hecho fue grabado por el fotógrafo Matt Larmand, quien a través de un dron captó el momento. En las imágenes se observan que los surfistas pasan al lado de los tiburones blancos que no muestran interés por atacar a los humanos.

Larmand declaró a medios locales que no logró advertir a las personas que estaban en peligro porque estaba ubicado a 400 metros de la costa.

Uno de los bañistas se dio cuenta de la presencia de estos animales y se puso a buen recaudo para evitar ser mordido.

"Último mensaje de hoy lo prometo. Esto fue demasiado bueno para no publicar de inmediato. ¡Tomados hace aproximadamente una hora, estos muchachos no tenían idea de que tenían alguna compañía esta noche! ¿Alguien quiere unirse a ellos? Después de aproximadamente una hora, uno de ellos finalmente lo ve, ¡pero no hasta que está a un pie de distancia!", escribió Matt Larmand en su cuenta de Facebook.