Desde que en el 2020, RBD realizó un concierto virtual mucho se ha especulado sobre una posible gira de la banda en el 2022. Asimismo, el estreno de Rebelde la serie en Netflix ha ocasionado que los rumores al respecto se incrementen.

Por tal motivo, los fanáticos del popular grupo suelen aprovechar cualquier entrevista o momento para consultar a Dulce María, Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez si lo que se viene diciendo sobre el posible retorno de RBD a los escenarios es real o no.

Por ello, ante la participación de la recordada Roberta en el programa de YouTube Pinky Promise y gracias a que el show tiene una dinámica que permite a los seguidores enviar sus preguntas, una seguidora de la banda aprovechó para preguntar sobre “la gira”.

“No sé si va a haber una gira como tal, pero si queremos hacer algo juntos. A mi me encantaría porque no pude estar en el concierto pasado (2020). Solo que una gira como tal por la pandemia, si se hace no sé si estaría en todas las fechas”, comentó Dulce María.

Tal vez solamente se hace un show y si se hiciera estaría feliz, solamente que el tema de la gira por la bebé (su hija María Paula de 1 año) que está chiquita sería complicado. Aunque, si me gustaría”, agregó la cantante y actriz.

De esta forma, Dulce María despejó un poco las dudas de los fanáticos de RBD; sin embargo no mencionó fechas, si estarían todos, a qué países posiblemente visitarían y si solamente es un show en qué lugar sería.