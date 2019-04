Profesora patea a su alumna de 5 años y causa repudio en redes sociales (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El maltrato de un profesora a su pequeña alumna de 5 años en un colegio de Kansas en Estados Unidos, ha causado una enorme indignación en los cibernautas.

El terrible hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del Bluejacket Flint School en la ciudad de Shawnee.

En el video colgado en las redes sociales, se observa el momento exacto que la docente identificada como Crystal Smith pateó a su alumna que estaba escondida a un lado del estante de libros.

Se conoció que la niña llegó con golpes en su brazo, lo cual preocupó a la madre quien le pidió una explicación, a lo que ella respondió: "No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó".

Cuando la madre solicitó una reunión con la directora del colegio y la profesora por el tema, no halló una respuesta válida, solo negativas sobre la agresión.

"No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por la biblioteca", comentó la profesora.

Ante la insistencia de la progenitora con las autoridades educativas sobre investigar el caso tras el comentario de su hija, logró tener acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad.

"Cuando vi el video se me rompió el corazón porque todo lo que ella dijo (profesora) dijo, se sentó a la mesa y me mintió. Nos mintió a todos", sostuvo indignada.

A través de un comunicado, el colegio informó que la maestra fue despedida luego de las investigaciones.