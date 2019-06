El enigmático mensaje que escribió una mujer tras despertar de un paro cardíaco de 27 minutos

Síguenos en Facebook

Si bien es sabido que varias personas que sobrevivieron a un paro cardíaco, aseguran que tuvieron experiencias asociadas con el más allá, durante el tiempo en que su corazón dejó de latir. Esta vez, Tina Hines, que reside en Arizona (EE.UU.), estuvo durante 27 minutos sin vida, y tras despertar escribió un singular mensaje.

Según el diario inglés Metro, la paciente sufrió el paro cardíaco en momentos en que se alistaba para una excursión en la ciudad de Phoenix, junto a su esposo Brian Hines.

La mujer, que es madre de cuatro hijos, se desvaneció. Apenas cayó al suelo, su esposo le hizo masajes de reanimación cardiopulmonar (RCP) y eso le permitió ganar algo de tiempo hasta que llegara la ambulancia. La paciente fue resucitada seis veces por los paramédicos que la atendieron camino al hospital.

Los médicos explicaron luego que el corazón de Tina se detuvo durante 27 minutos, y que tuvieron que utilizar un desfibrilador seis veces para revivirla. Media hora después de llegar al hospital, ella ya estaba despierta.

Tras lograr ser revivida con éxito finalmente, apenas abrió los ojos y sin poder hablar ni moverse, debido a una intubación, hizo un gesto para que le alcanzaran algo para escribir. Entonces le alcanzaron un lápiz y un papel y escribió el siguiente mensaje aunque con una letra casi ilegible y prácticamente sin poder hablar: "Es real".

Al ser consultada por su familia sobre qué quería decir, la mujer miró hacia el cielo, como dejando entrever la existencia de un ser superior. Posteriormente, logró explicar que vio una figura parecida a Jesús, delante de unas puertas negras, mientras una luz amarilla brillaba detrás de él.

"Era tan real, los colores eran tan vibrantes", le indicó Hines a sus familiares, según ellos mismos revelaron a AZ Family.

El caso conmocionó a todos sus parientes. Incluso una sobrina se tatuó en su muñeca el escrito de la mujer, explicando las razones del por qué lo hizo. "Su historia es demasiado real para no compartirla y me ha dado una mayor confianza en una fe que a menudo no se ve. Me ha dado una tangibilidad a una esperanza eterna que no está muy lejos", escribió en su cuenta de Instagram.

Según diversos estudios, sólo el 10% de las personas que sufre un paro cardíaco repentino fuera del hospital consigue sobrevivir en EEUU. Sin embargo, cuando alguien comienza la reanimación RCP en cuanto se produce el infarto -como ocurrió en el caso de Tina-, el porcentaje se incrementa hasta el 45%.

De estos supervivientes, entre un 10% y un 20% aseguran haber tenido visiones y experiencias sensoriales cercanas a la muerte, de acuerdo a los datos recopilados por estudios.