​El nuevo Joker cumple 45 años: 10 curiosidades de Joaquin Phoenix

El nuevo Joker, Joaquin Phoenix, cumplió 45 años en días de elogios y admiración a nivel mundial por su soberbia actuación en la taquillera película.

Su timidez, su personalidad cambiante y mirada enigmática son los rasgos más característicos que se perciben en el ámbito artístico. En su carrera, Phoenix busca elegir sus papeles y no dejarse comer por Hollywood.

La influencia de River Phoenix, su fallecido hermano que brilló en la actuación, es una de las cosas más importantes para él. "Cuando yo tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo con una copia en VHS de una película llamada ‘Toro salvaje’. Me dijo que me sentara y me obligó a verla. Y al día siguiente me despertó y me hizo verla otra vez. y me dijo: ‘Vas a volver a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer’. No me lo preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha proporcionado una vida increíble”, expresó en el reciente Festival de Toronto. Aquí 10 curiosidades del talentoso artista que nos transmitió todo ese dolor que se expandió por el alma del villano Guasón.

1. Su verdadero nombre es Joaquin Rafael Bottom y nació en San Juan de Puerto Rico. Vivió en esas tierras hasta los 3 años.

2. Durante su infancia, frecuentó la secta Children of God, acusada de abusos sexuales y estafas. Sus padres, John Bottom y Arlyn Sharon Dunetz, decidieron cambiarse el apellido cuando regresaron a Estados Unidos en 1978.

3. Al ver que sus hermanos tenían nombres relacionados a la naturaleza ("River", "Liberty Butterfly" y "Rain"), el actor decidió llamarse "Leaf" (Hoja).

4. A los 19 años de edad, en 1993, Joaquin presenció la muerte de su hermano, River Phoenix, que falleció por una sobredosis de drogas en una fiesta de Halloween. "Está teniendo espasmos, en las calles Sunset y Larrabee. Por favor, vengan aquí. (…) Creo que ha tomado Valium o algo así. No lo sé. ¡Por favor! ¡Se está muriendo! ¡Por favor!", gritó Joaquin en una llamada con el 911. Sus llamados de desesperación se hicieron públicos.

5. Phoenix reveló que la cicatriz de su boca es de nacimiento, y no es producto de un accidente o una cirugía por labio leporino.

6. Joaquin practica el veganismo y es defensor de los derechos de los animales junto a su novia y actriz Rooney Mara.

7. En 2005, Phoenix admitió su adicción al alcohol, por lo que decidió ingresar a un programa de rehabilitación, que calificó de "club de campo donde no servían".

8. En 2008, anunció su retiro de la actuación para dedicarse por completo al hip-hop. Sin embargo, en 2010 esto fue desmentido con la promoción del falso documental "I´m Still Here".

9. Las novias de Phoenix han sido Liv Tyler, las modelos Jessica Joffe, Inger Lise Ebeltoft, Teuta Memedi y con la DJ Allie Teilz. Actualmente mantiene una relación con la actriz Rooney Mara.

10. En 2010, participó en un video junto a Miley Cirus para promover una campaña anti-suicidio.