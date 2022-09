Las próximas Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo 2 de octubre y frente a ello la casa de apuestas online Betsson lanzó las predicciones políticas con candidatos a la Alcaldía de Lima más populares.

El primero en ocupar esta lista de postulantes para el sillón municipal de Lima es Daniel Urresti (Podemos Perú), quien paga una cuota de 2 veces lo apostado si logra hacerse vencedor de los próximos comicios.

A él lo siguen el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular), por quien se paga la cuota de 2.25 si logra ganar las elecciones. En caso de un triunfo del exalcalde de La Victoria George Forsyth (Podemos Perú) Betsson paga una cuota que asciende a 7 veces lo apostado.

En la lista también figuran los postulantes con menos posibilidades de llevarse la victoria en los comicios a la Alcaldía de Lima. En el caso de Elizabeth León (Frente de la Esperanza), paga 51 veces los apostado si logra llegar al sillón municipal. La misma cuota se aplica en el caso de Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Yuri Castro (Perú Libre) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

Como se recuerda, la promulgada ley que regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia establece que las empresas que se dedican a esto no pueden incorporar apuestas que no se relacionen con juegos o rubros autorizados para su explotación. Sin embargo, esta norma aún no ha sido reglamentada.

Encuesta Ipsos

La última encuesta de Ipsos, realizada para El Comercio, reveló el exministro del Interior y congresista, Daniel Urresti, lidera la intención de voto con un 27% tras subir un punto a comparación de agosto.

El mismo sondeo detalló que el segundo lugar lo tiene Rafael López Aliaga con el 25%, aumentando 3 puntos porcentuales a diferencia del mes pasado.

Los postulantes que siguen en la lista son George Forsyth, con 15%, mientras que los últimos lugares los ocupan Omar Chehade (4%), Gonzalo Alegría (3%), Elizabeth León (2%), y Yuri Castro (2%).

VIDEO RECOMENDADO

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga tuvieron un acalorada disputa en el Debate Municipal 2022 después de que el líder de Renovación Popular le recordara el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos al candidato Urresti por el cuál ha sido varias veces denunciado. (Fuente: Latina TV)