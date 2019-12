El empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak se encuentra nuevamente en Perú y acudió esta tarde a la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, en Surquillo, para visitar a los estudiantes de dicha casa de estudios.

Al ver al famoso millonario árabe en su colegio, los alumnos lo trataron prácticamente como una estrella de cine y no dudaron en tocarlo, tomarse ‘selfies’ y hasta le pidieron que sea su padrino.

“Me encanta Perú . Me gusta todo de Perú, la cultura peruana, su gente, la comida peruana. Me gustaría hacer muchas cosas en Perú y traer más amor de mi país a los peruanos”, dijo Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak ante las cámaras.

Cabe mencionar que el empresario árabe también se reunió con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien decidió condecorarlo en el edificio municipal por la labor social que viene realizando en nuestro país.

Asimismo, Yaqoob Ahmed Mubarak recibió la camiseta de Alianza Lima de parte del propio George Forsyth, exjugador del equipo blanquiazul.