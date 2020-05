Pamela Orlando, una enfermera estadounidense de 56 años, dejó una gran lección de vida en plena lucha contra el coronavirus en su país.

Pese a tener dos hijos que le pidieron no trabajar, la profesional de la salud se entregó a su vocación de salvar vidas en diferentes hospitales de la ciudad New Jersey. Sin embargo, durante su labor, se contagió pero su cuerpo no resistió.

Antes de fallecer, la enfermera grabó con su celular cada etapa de la enfermedad desde su propio testimonio. Sus hijos encontraron las grabaciones en su teléfono celular y decidieron hacerlo público para mostrar la lucha de su madre.

Las grabaciones que hizo Pamela registran el paso del COVID-19 en su cuerpo, desde los primeros síntomas hasta las últimas complicaciones que llegaron al fin de su existencia.

La enfermera no dejó de grabar incluso cuando estaba conectada a un respirador. La mujer falleció el 16 de abril, aún cuando su corazón solo sabía de ayudar al prójimo.

