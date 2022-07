Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que las personas conozcan más sobre un determinado establecimiento con las opiniones de otras usuarios; sin embargo, un constante problema que enfrentan algunos negocios son las reseñas falsas o mal intencionadas, las cuales cambian la percepción de manera injusta.

Justamente, esto le ocurrió al restaurante La Cave, ubicado en Toledo, España. Hace algunos meses, un internauta puntuó el servicio del local con 1 estrella sobre 5 cuando ni siquiera había comido allí.

“Me he acercado, ya que estoy de viaje en Toledo y un amigo me había recomendado este local. Y cuando llego me dice: ‘¿Tienes reserva? ¿No? Pues entonces nada’. Al parecer sin reserva no te dan ni opción a esperar mesa libre”, escribió el usuario.

“No sé cómo estará la comida allí, pero desde luego el trato al cliente fatal, parece que van de sobrados. Al menos, que me hubiesen dicho tiempo de espera estimado, pero directamente me ha largado”, continúa. “Ni aunque tuviese opción de volver, volvería. Hay que saber tratar a los clientes y también a los turistas”, termina la reseña.

Foto: Google

La respuesta viral del dueño del restaurante

Ante el comentario, la respuesta del dueño no se hizo esperar. “Al parecer si el restaurante está completo tenemos que levantar a alguien de su silla, la cual ha reservado con anterioridad, para que usted pueda sentarse”, indicó.

“Es increíble que, admitiendo abiertamente que ni siquiera has cruzado la puerta, ya te creas con derecho a despreciar el trabajo de mucha gente y que tu opinión sobre algo que no conoces pueda ser publicada. En fin. Gracias por venir”, concluyó el propietario, cuya respuesta no tardó en volverse viral entre los internautas.