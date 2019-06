Esta mujer se reinventa al cumplir los 100 años de edad con el atletismo

Síguenos en Facebook

La estadounidense Julia Hawkins decidió empezar a entrenar con 100 años de edad en las pistas de atletismo porque su cuerpo no estaba en concordancia con la bicicleta en rutas de montaña.

Ahora es conocida como “Hurricane” y ganó merecidas medallas en las pruebas de 50 y 100 metros lisos de los Juegos Nacionales para atletas senior.

Tres años después, Julia ganó el doblete en 2017 en Louisiana, superando el récord mundial del heptómetro en su categoría.Y acaba de repetir el doblete en la última edición de los juegos en Albuquerque.

Según la asociación organizadora de los Juegos Nacionales para atletas sénior, es la mujer más longeva en participar.

Este es el secreto de su longevidad: “Mantenerse ocupada. No dejar de moverse. No hago ningún ejercicio en particular. Solía hacerlo, pero creo que ya no lo necesito (...) Siempre he mirado bien qué comer, he comido sano y mantenido mi peso”.

La horticultura en el jardín en su casa en Louisiana es parte de las actividades físicas de Julia.

Esto contesta cuando le preguntan por su próxima carrera: “Nunca se sabe. Cuando tienes 103 años, todos los días son un milagro”.