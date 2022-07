Un hombre de Alabama, Estados Unidos, pudo haber perdido la vida cuando casi se ahoga en su piscina. Brad Hassig aún recuerda con mucha emoción aquella vez, no solo porque pudo haber ocurrido una tragedia, sino también porque sus rescatistas fueron sus propios gemelos de 10 años.

“Nunca sabes si alguna vez vas a tener que experimentar eso”, dijo Hassig en conversación con abc11. “Fue aterrador. Fue realmente aterrador”.

El padre se encontraba nadando en la piscina del patio trasero de su vivienda junto a sus dos hijos, Bridon y Christian, y su amigo Sam Ebert.

“Me gusta hacer ejercicios de respiración. Es pacífico y relajante. Me encanta estar bajo el agua. Rezo el Padrenuestro cuando hago esto. Es una especie de meditación. No recuerdo haberlo terminado”, señaló el hombre.

De un momento a otro, Hassig perdió el conocimiento estando bajo el agua, lo que puso en alerta a los niños, quienes sabían que debían actuar cuando antes.

“Por lo general, se sienta como si estuviera meditando. Pude ver que estaba temblando mucho, luego simplemente se acostó de lado. Le dije a Bridon: ‘Papá no está bien’”, recordó Christian.

“Sam y yo nos sumergimos en el agua y yo tomé un hombro y él tomó el otro. Y simplemente lo arrastramos hasta los escalones”, declaró por su parte Bridon.

Mientras Christian corría buscando ayuda, Bridon comenzó a resucitar a su padre: “Primero le di un poco de RCP y luego comencé a darle boca a boca, y luego comenzó a vomitar espuma, agua salada y sangre”, recordó el menor.

“¡Papá, papá, vuelve!”

“Fue como si me hubieran golpeado de costado. Y cuando volví en mí, estaba tosiendo. ¿Sabes? Solo tosiendo sangre y agua. Luchando por respirar. Y había gente en todas partes”, señaló Hassig, quien recuerda que uno de sus hijos le gritaba “¡Papá, papá, vuelve!”.

Tras ello, el hombre fue llevado en una ambulancia a la sala de emergencias de Grandview, donde ingresó en la UCI cardíaca. Pudo recuperarse y fue dado de alta 24 horas después.

“Quiero decir, es solo que las emociones te abruman porque tus hijos te salvaron la vida. No hay forma física de que hayan podido hacer lo que hicieron. No habían tenido el entrenamiento para hacer lo que hicieron. Actuar tan rápido. Correr tan rápido. Tan lejos, saber señalar a alguien, llamar al 911 mientras el otro te está haciendo RCP. Quiero decir, es solo, es una cosa de Dios “, aseguró Hassig.

De hecho, los niños no tienen entrenamiento para casos de emergencia, pero contaron que aprendieron sobre el tema viendo algunas películas.

“Cuando llegó a casa, ese debe ser el momento más feliz de mi vida”, recuerda Christian. “Probablemente lo abracé dos minutos seguidos como si no quisiera soltarlo”, dijo Bridon.

“Los amo. Y estoy muy orgulloso de ellos y agradecido. Estaré agradecido por el resto de mi vida”, señaló el padre entre lágrimas.

Qué es la reanimación cardiopulmonar (RCP)

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencias, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido, señala mayoclinic.org.

La Asociación Americana del Corazón recomienda comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Esta recomendación de RCP solo con las manos se aplica tanto a las personas sin capacitación como al personal de primeros auxilios.

Si tienes miedo de hacer RCP o no estás seguro de cómo hacer RCP correctamente, debes saber que siempre es mejor intentarlo que no hacer nada. La diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de una persona.