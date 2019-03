Este gato se niega a cazar a un ratón y lo protege de los humanos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El dueño de un gato se percató de la presencia de un ratón en su casa y decidió llamar a su gato, quien sorprendió con su actitud.

El video publicado en Facebook, y fue grabado en Argentina, comienza mostrándonos a un gato de color blanco y negro, el cual fue traído exclusivamente para exterminar a un ratón que estaba causando destrozos en una casa; sin embargo, todos quedaron impactados con la inacción del felino.

Al parecer, el gato no odiaba a los ratones, ya que no hizo ningún movimiento cuando el roedor pasó frente a él, incluso protegió al pequeño animal, quien se puso a su lado para estar más seguro, esto hizo reír a los dueños del felino que no podían creer lo que estaba pasando.

El felino no tuvo problemas en pasear en su espalda al roedor, quien subió y se agarró fuertemente del gato, y dueños de la mascota no dejaron pasar la oportunidad para grabarlo.

El video se hizo viral en México, España y Estados Unidos.