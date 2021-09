8 de cada 10 niñas peruanas entre 10 y 17 años ha intentado ocultar o cambiar su apariencia mediante filtros u aplicaciones antes de publicar una foto de cuerpo entero o selfies, según reveló un estudio realizado por Dove.

El informe “Detrás del filtro 2021”, que tiene el objetivo de promover una belleza sin distorsión digital, evidencia la problemática de autoestima en las menores de edad mostrando una realidad que no es en redes sociales. En el rango de 14 a 17 años, el 66% de ellas se preocupa por cómo lucen antes de colgar una foto; mientras que, entre 10 a 13, la preocupación se reduce al 45%.

Mientras más van creciendo, tienden a ser más críticas consigo mismas a la hora de subir contenido a sus redes sociales. Las partes que más se modifican son el rostro (55%) y los pómulos (43%), seguido por la barriga (37%) y el cabello (34%).

Por otro lado, el 22% no se siente atractiva cuando publican una fotografía que no recibe muchos “me gusta”. Esto da lugar a una percepción de imperfección durante su desarrollo y les hace sentir que no encajan en el mundo virtual.

EN EL MUNDO

A nivel mundial, 8 de cada 10 niñas con baja autoestima no participan en actividades fundamentales, como interactuar con seres queridos, compartir su opinión o, inclusive, evitan salir de casa porque no se sienten bien por la forma en la que se ven.

Si bien la conectividad y uso de plataformas digitales en toda generación se vuelve muy relevante, es importante también estar atento frente aquello que pueda influir de manera errónea en la autoestima de nuestros niños y adolescentes.

ATENCIÓN DE LOS PADRES

El estudio también indica que el 24% de las niñas creen que sus padres no comprenden la presión de verse perfectas en las redes sociales, y al 85% le gustaría que le enseñen a valorar las diferencias con los demás en la escuela. Por ello, los padres de familia, organizaciones juveniles, entre otros, deben instruirse para saber cómo ayudarlas a fortalecer su autoestima y buscar programas de apoyo.

¿Cuándo se lanzó este proyecto en Perú?

“Lanzamos el proyecto a inicios de agosto, de la mano con nuestro estudio “Detrás del filtro 2021”, donde hemos detectado diversos hallazgos que nos ayudan a entender el panorama detrás de las redes sociales y la autoestima de las jóvenes. Con esto, esperamos que muchas niñas, a través de sus padres, profesores o mentores, logren recibir este gran mensaje que Dove quiere transmitir. Estamos aquí para reducir los efectos de la distorsión digital y resaltar lo que sí importa: la belleza real, la belleza sin filtros”, respondió Carla Bisbal, gerente de marketing de Unilever Perú.

¿Cuál es el panorama de Perú a comparación de otros países de la región?

“Los números que arrojan los estudios son altos. En Perú, por ejemplo 8 de cada 10 niñas modifica su apariencia con filtros, entre 10 a 17 años. Y, mientras más van creciendo, tienden a ser más críticas consigo mismas a la hora de subir contenido a sus redes sociales. Por eso es clave conversar con ellas desde temprana edad”, contestó.

VIDEO RECOMENDADO