Exalcalde mexicano se casó con viuda de su hijo y sus nietos será sus hijastros

El exalcalde de la localidad mexicana de Tequisquiapan, Raúl Orihuela, contrajo matrimonio con Valeria Hassen Morales, viuda de su hijo quien falleció hace tres años, y pasará de ser el abuelo de dos nietos a padrastro de ambos.

La boda ocurrió el pasado 18 de octubre el viernes pasado en playas de Quintana Roo, según informó el periódico local Plaza de Armas.

Valeria Hassen Morales era la esposa de Michel Orihuela, quien perdió la vida en setiembre del 2016 en un accidente de tránsito cuando tenía 28 años. 8 meses después del terrible momento, los ahora esposos iniciaron una relación sentimental.

Producto de la relación de Hassen Morales y Michel Orihuela nacieron dos hijos, quienes verán a su abuelo como su padrastro.

En 2017, Raúl Orihuela había negado una relación con su nuera a través de un comunicado. “Quiero decirles que en fechas recientes, ha estado circulando en redes sociales un tema un tanto personal, en donde señalan entre otras cosas que contraje matrimonio y que debido a eso estoy falto de moral. Les comento que no estoy casado y nunca me he casado”, dijo. “La relación que tengo con Valeria Hassen es de mucho acercamiento y cariño, porque a la falta de mi hijo Michel, yo he tomado el papel de padre por el cariño y el amor que le tengo al pequeño Raúl e Isabela, mis nietos”, agregó.

Cabe recordar que Raúl Orihuela González fue presidente municipal en dos gestiones y sobre él pesan diversas acusaciones como el de un intento de homicidio en su vivienda, en donde reciibó un balazo.