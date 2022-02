Triste es poco. Tendencia en Facebook y otra redes sociales, la historia de esta pequeña criatura viene tocando el corazón de miles de usuarios en Internet, luego de conocerse todo lo que este perro pasó durante las celebraciones por el ‘Día de San Valentín’ en Reino Unido.

Miembro del albergue ‘Battersea Dogs & Cats Home’, el can que responde al nombre de ‘Luke’ tuvo una fiesta organizada por dicha institución con el objetivo de encontrar un nuevo hogar y una familia que le brinde todo el amor que se merece. No obstante, a sus 5 años, el perrito no logró ser adoptado.

¿Qué pasó? Resultó ser que el perrito que llegó hace más de 200 días al albergue no recibió la visita de ninguna persona en la fiesta que se le organizó. Frente a esto, la casa hogar que lo recogió optó por compartir la triste y conmovedora historia de ‘Luke’ en Facebook, donde tuvo gran acogida.

Albergue le organizó una fiesta a un perro para ser adoptado y resultado conmueve al mundo (Foto: Battersea Dogs & Cats Home).

“A pesar de ser un perro grande, ‘Luke’ es realmente un gran blandengue y nada disfruta más que acurrucarse junto a un radiador con sus personas favoritas y un peluche”, comentó Michelle Bevan, gerente del albergue, mientras que otros voluntarios contaron que los animales del recinto suelen ser adoptados en menos de un mes.

Esto último, por supuesto, preocupó a los empleados de ‘Battersea Dogs & Cats Home’, quienes pese a todo aún confían en que ‘Luke’ encuentre un nuevo hogar. “Realmente esperamos que alguien lo ame por el gran perro faldero que realmente es y le dé la oportunidad de ser amado como se merece”, agregó Michelle.

Sobre la fiesta que le organizaron a ‘Luke’, los voluntarios se encargaron de que el can esté con su mejor ‘look’ para los ojos de las personas que asistieron. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, nadie se hizo presente. Eso sí, tras conocerse su historia en Facebook, fueron cientos los usuarios que mostraron interés.