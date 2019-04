Fanático de Avengers Endgame fallece antes del estreno de la película y sus amigos hacen esto (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La foto grupal de unos muchachos se viralizó en Facebook, tras emotivo gesto con su compañero, quien falleció un día antes del estreno de Avengers Endgame y no pudo ver la película con ellos; sin embargo, los chicos le rindieron un homenaje único. Sucedió en México.

La muerte de su amigo no impidió a sus compañeros ‘llevarlo’ a la función, de manera simbólica.

Las imágenes compartidas por Jazmín Ochoa, amiga del joven fallecido, ella y otros amigos decidieron comprar un boleto adicional para él y además llevaron un polo y unas flores en su honor.

El impresionante gesto ha sido aplaudido en Facebook por cientos de usuarios quienes felicitaron dicha amistad que tienen estas personas, pues su amistad supera cualquier barrera.

"Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente,tus ilusiones se quedan aquí", así comienza la amiga del fallecido al narrar sus sentimientos en el post.

"Te echaremos de menos, ya no habrá mas risas,más burlas,más bromas. El tiempo perdido en la línea ya no sera igual, ya no estarás para escucharme cada que ando triste,ni cantaras conmigo,gracias por todo,nadie podra llenar el lugar que dejaste entre nosotros, te amamos amigo,beso al cielo", se puede leer en el enternecedor post que ya cuenta con más de 2 mil likes y todo tipo de comentarios.

Chuy Qc, es el nombre del joven que presuntamente falleció, por motivos aún desconocidos, pero que gracias a sus amigos pudo estar en presente en el estreno de Avengers Endgame.