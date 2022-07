Cada año, miles de estudiantes inician en el mundo de la investigación con el fin de elaborar su tesis, y muchas veces, surgen dudas respecto a la elaboración de este texto académico ¿Por donde iniciar mi investigación? ¿Cómo redactarlo? ¿Cómo plantear mis objetivos? entre otras interrogantes. Por ello, te compartimos algunos libros que te ayudarán a llevar a cabo de manera correcta tu texto.

La tesis: mitos y errores de Dennis Arias Chávez y Luis Miguel Cangalaya Sevillano

En La tesis: mitos y errores, se enumeran y desarrollan los principales mitos y errores presentes en el proceso de elaboración del proyecto de tesis y de la tesis. Cuenta con una explicación razonada, científica y práctica de una amplitud de casos. Asimismo, se exponen los aspectos esenciales de la elaboración de la tesis, los tipos de trabajos científicos, los pasos para revisar la calidad de los trabajos de investigación, y las cualidades del tesista y del asesor. Este libro ofrece al lector las verdades sobre la tesis. Busca ser la herramienta imprescindible para los docentes y la guía definitiva para el tesista. Dato: El libro se presentará el sábado 23 a las 4:00 p.m en la Feria Internacional del Libro de Lima en el auditorio César Vallejo.

(Foto: Difusión)

Guía para la elaboración de textos académicos según la norma APA 7.ª edición de Ada Ampuero

Esta guía está dirigida a profesores a todas aquellas personas ligadas al mundo académico. Sus destinatarios principales son, sin embargo, aquellos que están escribiendo —o planean escribir— un artículo científico, una ponencia, etc., en el que deben emplear la norma de presentación de manuscritos del APA, cuya última edición ha sido publicada a finales del 2020. El contenido de este manual se reparte en cuatro capítulos. En el primero se describen el texto académico y sus principales características; en el segundo se exponen las normas generales de estructura y forma del estilo de la APA; el tercero está dedicado a las normas de citación y referencias, quizá las más consultadas, empleadas y difundidas del manual de la APA. Por último, en el cuarto capítulo —y para salvaguardar los fueros de nuestra lengua— se incluyen algunos aspectos del castellano que suelen causar dudas a quienes no redactan con frecuencia o no están familiarizados con ciertos detalles del idioma.

(Foto: Difusión)

Manual Práctico para Escribir una Tesis de Enrique Gallud Jardiel

Este Manual práctico para escribir una tesis es un libro directo, claro y muy útil para todo aquel que aspire a obtener el título de Doctor en cualquier disciplina. Pero también puede servir perfectamente como guía para la elaboración de otros trabajos distintos: ensayos, disertaciones para un máster, trabajos de fin de carrera, monografías, etc., pues la metodología y los pasos a seguir son semejantes e igualmente válidos.Esta obra reduce la parte teórica a lo esencial y se centra en consejos prácticos y provechosos para facilitar las tareas de estudio y redacción de trabajos académicos. Con un estilo conciso y altamente inteligible, proporciona una herramienta muy eficaz para el estudiante y el investigador.

(Foto: Difusión)

Investigar y escribir con APA 7 de Dennis Arias Chávez y Luis Miguel Cangalaya Sevillano

El texto proporciona un conjunto de pautas formales para la organización, estructuración y redacción de estos dos géneros. Investigar y escribir con APA 7 toma como base los lineamientos establecidos en la séptima edición del Manual APA (2020) y desarrolla ejemplos reales y modélicos que ayudarán al lector a tener un mejor entendimiento de la forma de presentar estos textos. De esa manera, el libro es una herramienta que ayuda a dinamizar el proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado, mejorar los procesos de enseñanza y encaminar las actividades investigativas con miras a publicar los resultados.

(Foto: Difusión)

Cómo Se Hace una Tesis de Umberto Eco

El Propósito es enseñar cómo escoger un tema, organizar el tiempo, llevar a cabo una búsqueda bibliográfica y estructurar el trabajo elaborado. Se trata de un texto que sobrepasa la categoría de una simple instrucción técnica. Umberto. Esta obra habla también de las propias experiencias de Umberto Eco cuando hizo su tesis sobre estética medieval. Las referencias a sus tácticas como joven Investigador, las advertencias contra los errores y falsas pistas tienen un carácter casi de suspense. Estos consejos muy personales de investigación ¿No transmiten algo del trasfondo real transformado años después en las aventuras de los protagonistas de sus grandes novelas?

(Foto: Difusión)

