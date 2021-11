Tras sufrir un aborto espontáneo, la escritora de los Estados Unidos, Ashlee Gadd, se sintió muy triste y apenada tras este terrible suceso; sin embargo, en medio de esta tragedia, apareció una buena amiga quien tuvo una manera muy original para brindarle todo su apoyo y el relato de esta historia causó gran sensación entre los usuarios de Instagram.

En la mencionada red social, Gadd hizo un post al cual tituló: “Amistad: un hilo”, en cuya primera imagen se pude ver, en el suelo diversos rollos de papel higiénico, al costado de estos, una caja de Cheez-Its.

Inicialmente, esto podría no impresionar a nadie y, para no pocos, hasta podría parecer una broma de pésimo gusto, pero, todo toma sentido cuando avanzamos hacia la siguiente imagen que contiene la comunicación con Anna Quinlan, quien la sorprendió con una propuesta novedosa que no tenía otra intención que animarla tras la pérdida.

Ashlee Gadd es escritora y madre que vive en los Estados Unidos. (Foto: Ashlee Gadd/Instagram)

Las propuestas de Quinlan iban desde permitir que recoja a los hijos de Gadd de la escuela, tomar lo que necesite de Target, hasta que le lleven la comida o, si así lo prefiere, “rechazar amablemente” esta propuesta.

Tras exponer esto, Ashlee muestra el pantallazo de medio rollo de papel higiénico en lo que se cree es su baño. Debajo de la imagen, hay un texto que la escritora hizo hacia su amiga: “¿Me creerías si te digo que esto es todo el papel higiénico en toda mi casa en este momento? Con mucho gusto aceptaría la oferta de Target: necesitamos papel higiénico. Me salvaste de un viaje”.

En un siguiente pantallazo, se puede leer a Quinlan acordar la hora en la cual pasaría por el hogar de Gadd para dejar lo solicitado, pero ella hace un pedido adicional: un Cheez-Its de sabor regular, nada de White Cheddar.

Post de Ashlee Gadd en Instagram narrando la historia con su amiga Anna Quinlan. (Foto: Ashlee Gadd/Instagram)

Cuando Anna Quinlan dio declaraciones a Today, aseguró que su amiga aún se encuentra “afligida y sangrando”, pero agregó que siempre que se entera que un buen amigo está sufriendo, hace todo lo posible para serle útil.

“Sé que Ashlee tiene otros amigos que pueden ofrecerle recursos totalmente diferentes, como compartir sus propias historias relacionadas a abortos espontáneos o darle flores o regalo (…) No soy tan buena en esas cosas, pero puedo dejar papel higiénico y galletas en tu puerta a las 3 de la tarde”, detalló.

Por su parte, Gadd también tuvo oportunidad de conversar con Today, donde acotó lo siguiente: “La mayoría de las veces, creo que la mayoría, por defecto, dice ‘avísame si necesitas algo’ (…) Hablo por mí misma, he mandado ese mensaje cientos de veces. Ella (Anna Quinlan) me dio algo tangible a lo cual agarrarme, sin la fatiga emocional de tratar de pensar en lo que necesitaba”.