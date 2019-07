Fotógrafa se indigna porque una joven malogró la imagen perfecta de una boda con su celular

Síguenos en Facebook

La indignación de una fotógrafa profesional llamada Hannah Mbalenhle Stanley, porque una joven arruinó la imagen perfecta de una boda en la que fue contratada, se ha vuelto viral a través de las redes sociales.

Todo iba bien, hasta que la novia decidió pasar al lado de su padre en el matrimonio, era uno de los mejores momentos que tenía que ser inmortalizado, sin embargo, una de las invitadas decidió usar su celular y malogró la foto.

"No solo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No, no lo harás", escribió Mbalenhle Stanley.

"La novia habría impreso esta foto, la habría mirado a menudo y hubiera recordado este momento mientras su padre la caminaba por el pasillo el día de su boda. Pero en vez de eso, querías tomarte una foto con tu teléfono, bloqueando mi vista, y tomando una foto que no vas a usar", agregó en su publicación.

La fotógrafa profesional exhortó a los invitados de diferentes eventos que disfruten la ceremonia en lugar de usar sus celulares que en algunas ocasiones dificultan su labor.

"Usted es importante para la novia y el novio, no estaría asistiendo a la boda de otra manera. Así que, por favor, déjame hacer mi trabajo, y tú solo siéntate, relájate y disfruta de esto una vez en un momento de vida", escribió.

La publicación tuvo más de 170 mil reacciones y decenas de miles de comentarios que cuestionaron a la invitada por malograr una fotografía que habría inmortalizado uno de los mejores momentos del padre y la novia.