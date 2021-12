Tremendo talento. Alessandro Valderrama, cantante peruano, pasó directamente a la gran final del programa Francia Got Talent luego de emocionar a los miembros del jurado y al público asistente al concurso. Nuestro compatriota recibió el Golden Buzzer.

Durante la semifinal realizada este 8 de diciembre, el peruano de 21 años logró encandilar a los asistentes al set del programa por su interpretación de “You are the reason” del cantante Calum Scott.

Al finalizar su presentación, el público se paró para aplaudir su performance. El ventrílocuo francés Jeff Panacloc, uno de los jurados, apretó el botón Golden Bluzzer. Este hecho le valió su pase directo a la final debido a que destacó entre los demás.

El artista fue a abrazar a Panacloc bastante emocionado para agradecer que confiara en él. De esta manera, estará en la gala final a realizarse el 22 de diciembre.

“No tenía palabras. Traté de reaccionar, pero mi cuerpo no se movía. Fui a abrazar a Jeff Panacloc, pero no pude encontrar las palabras. Me quedé con la boca abierta durante varios minutos. Yo estaba temblando. Era increíble. No me lo esperaba en absoluto. Una chica que trabaja en el programa me dijo “Te puedo pellizcar si quieres”. Pensé que era un sueño”, mencionó Alessandro a un medio francés.

Alessandro Valderrama nación en Lima en el año 2000. Estudió para estar inmerso en el mundo del cine, pero un concurso de canto le cambió la perspectiva y decidió dedicarse a eso el resto de su vida.

“Cuando estaba por terminar mi año de estudios de cine hubo un concurso de canto. Yo no tocaba ningún instrumento y nunca canté delante de personas, pero lo intenté (...) Yo no gané, no fui el mejor, pero el sentimiento que me transmitió pensé ‘esto es lo que quiero para mi vida”, dijo alguna vez a RFI Español.