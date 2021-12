Francisco “Paco” García, destacado poeta y productor musical con una celebrada obra y trayectoria, hoy tiene entre manos uno de sus proyectos más entrañables:“Heróes”, un homenaje musical a los profesionales de la salud que aún se baten en contra de la COVID-19, tributo necesario, imprescindible , en tiempos en los que la gratitud no es un valor frecuente.

“Era un pendiente homenajear, de alguna manera, reconocer y que no pase desapercibido ese sacrificio tan importante. Hablé con Coco Linares y decidimos hacer un tema, él creó primero la melodía, muy hermosa, muy sentida y cuando la tuvo lista me dijo ‘pónle la letra’. Ese es un oficio que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, mi actividad central es la poesía, pero la aplicó a la música popular y desarrollé esa técnica para poder ponerle letra a una melodía que ya está hecha. Eso es algo que a los músicos les agrada porque prefieren componer libremente”, afirma García.

¿Cómo fue el trabajo de producción musical en plena pandemia?

Las comunicaciones necesariamente tenían que ser a través de internet y eso nos limitaba un poco, pero, a la vez, nos facilitaba que no había impedimentos territoriales, podíamos contar con quien quisiéramos. Entonces le encargamos la parte de producción musical y el arreglo orquestal a Augusto Madueño que es un joven músico, hijo de Jorge Madueño Romero. Augusto es un chico súper talentoso, siendo tan joven, tiene una gran madurez en todos los aspectos profesionales, emocionales y técnicos. Él tomó esto con mucha devoción e hizo una orquestación súper moderna y, a la vez, emotiva. Todo a nivel virtual.

El tema ya estaba listo... ¿Y las voces qué lo iban a interpretar?

Lo primero que Coco Linares me dijo fue ‘Paco, este tema tiene que ser para Tania’, pensando exclusivamente en ella (Tania Libertad), entonces yo me comuniqué con ella, le enseñé la canción, le gustó mucho y pidió el permiso a su casa discográfica, que se lo dio pero con ciertas restricciones o condiciones. Una de ellas, fue que no debía ser la única intérprete del tema, sino que tenía que ser una canción compartida. Otra restricción es que tampoco se podía hacer un video con la cara de ella.

¿Cómo afrontaron ese escenario planteado?

En cierta forma, todo ello nos fue positivo por lo que aceptamos las condiciones y decidimos incorporar a más cantantes y encontramos a la hija de Pablo Milanés, Haydée, que lo hizo maravilloso y aquí pensamos en Ruby Palomino que es una gran cantante que nosotros en Potro Lila estamos promoviendo, y decidimos invitarla para que vaya ascendiendo a un nivel importante junto con estas cantantes ya consagradas. Y lo hizo muy bien. Las voces las pusieron Ruby acá en el Perú, Tania en México y Haydée en Cuba.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Héroes?

El 21 de enero queremos hacerlo a través de las plataformas. Ahora, el propósito de esto, además del homenaje moral, digamos, era también canalizar como un gesto, las monetizaciones que esto genere en el tiempo a una entidad benefactora. En este caso elegimos a Ollas Comunes, Cáritas, decidimos presentarles el proyecto y pedirles que sean las entidades receptoras de toda esta monetización y aceptaron con mucho gusto.

¿Cómo ves el futuro de los cantautores, de esos locos que proponen historias, sentimientos y poesía en un mundo que va por otro lado?

Mira, aquí como en todo, tenemos que renovarnos y actualizarnos, tomar las nuevas corrientes, tomar lo mejor que puedan tener, pero aportar lo que nosotros tenemos de capacidad creativa y eso es importante porque se va a generar una Nueva Trova, una manera de expresar contenidos, de expresar belleza literaria, también pulcritud en la factura poética de las letras y en el avance de la música, en las melodías, armonías y en los arreglos. Creo que “Héroes” es un ejemplo actual.

Los jóvenes han puesto de moda la música urbana que es criticada especialmente por sus letras, ¿tú crees que se podría tratar de innovar con letras menos elementales?

Te cito el caso de Rosalía, la intérprete catalana, ella ha tomado las raíces contemporáneas de la música urbana y le ha incorporado el flamenco que es con lo que ella se formó, eso da unos resultados increíbles. Hay que adaptarse y lo importante es tener la creatividad y el oficio para poder darle forma a esto, escoger las palabras adecuadas, las metáforas adecuadas y siempre pensando en innovar y en crear sensibilidad.