¡Están de regreso! Luego de 16 años desde la emisión de su último capítulo, la serie “Friends” regresará a las pantallas con un episodio especial protagonizado por los actores originales de la sitcom para la plataforma HBO Max.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matt Leblenc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) hicieron pública la noticia a través de sus redes sociales con el mensaje “Está pasando…”. Además, compartieron una imagen que corresponde a un poster promocional de la serie producida en la década de 1990.

Por su parte, la productora también ha publicado la noticia escribiendo The One That They Got Back Together, aludiendo a la forma de la serie de nombrar sus capítulos.

Ahora, ¿Cómo se dará este reencuentro? Según recogió Vogue de un comunicado emitido por Warner Bros., los actores volverán a compartir pantalla en un nuevo capítulo de “Friends” que no será un episodio de ficción ya que no interpretarán a sus personajes, sino que hablaran de sus experiencias con la humorista Ellen Degeneres.

De esta manera, la presentadora del programa “The Ellen DeGeneres Show” será la encargada de dirigir el especial donde conversará con los actores y buscará que revelen las historias nunca antes contadas de “Friends”.

Rachel, Mónica, Joey, Phoebe, Chandler y Ross se reunirán nuevamente en el plato 24 de Warner Bros., el mismo en el que “Friends” se grabó entre los años 1994 y 2004. Además, este especial será la carta de presentación de HBO Max, la nueva apuesta de WarnerMedia que tendrá los derechos de emisión de la serie tras su salida de Netflix.

Un detalle no menor es que, según precisó la revista Variety, cada actor cobraría alrededor de 2,5 millones de dólares por participar en el especial que aún no tiene fecha de emisión; es decir, volverían a ser los mejores pagados de la televisión.

“Friends” es una serie de televisión estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. El primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004.