"Friends" ya no estará disponible en Netflix desde 2020

Ya se sabía que la popular serie "Friends" dejaría de ser transmitida en Netflix, a pesar del acuerdo de transmisión con Warner Bros Tv. hasta fin de año.

WarnerMedia anunció que en 2020 se estrenará un nuevo servicio de transmisión, HBO MAX, el cual empezará a pasar algunas de las producciones de WB, y ahí se iría Friends y Batwoman. A través de su cuenta de Twitter, Netflix oficializó que dejará de transmitir la reconocida serie.

Aquel en el que tenemos que decir adiós. Lamentamos que Friends vaya al servicio de transmisión de Warner a principios de 2020 (en los Estados Unidos). Gracias por los recuerdos, pandilla.

Esta medida será para Estados Unidos, por lo que los demás usuarios de Netflix en Lationamérica podrán seguir disfrutando de más episodios hasta por gusto.

The One Where We Have To Say Goodbye.

Were sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang

— Netflix US (@netflix) 9 de julio de 2019