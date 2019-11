"Fuiste lo que más amé en el mundo": Su novio murió en accidente y ella lo recuerda con carta en redes sociales

Síguenos en Facebook

Una joven argentina identificada como Sofía Bedi perdió al amor de su vida llamado Matías, quien falleció en un accidente, y decidió recordarlo escribiendo una conmovedora carta que publicó, junto a la última fotografía que se tomaron juntos, en sus cuentas de Instagram y Twitter, volviéndose viral en ambas redes sociales.

"Irreal. Lo único que puedo decir en este momento. Esta fue la última foto que nos sacamos juntos. Siento que de un momento a otro mi otra mitad estaba destruida. Tengo el placer de decir que no me quedé con ganas de nada, que no nos quedó ningún pendiente. Como siempre el amor predominaba en nosotros y jamás fue necesario recordárnoslo. Me rompe el corazón que te hayas ido, no tanto porque voy a extrañarte, sino porque todavía no caigo", escribió la fémina.

Bedi agregó que dentro de una posible fantasía espera un mensaje de WhatsApp de Matías, con un saludo de buenas noches y que se den de nuevo el amor que atizaba entre ambos.

"Nuestro ultimo día fue tranquilo, me levantaste con 'una chocolataduki' y nos dimos unos besos. Después me empecé a planchar el pelo mientras vos hacías unas milanesas de pollo riquísimas (caseras). Y antes de irnos casi casi casi no te doy un beso y me dijiste 'ah así que chau mor?' y yo te di un beso. Que nos deseamos un lindo día como siempre. Tal vez para vos fuiste a dar una vuelta en 'bici', pero para mí es la vuelta más larga del mundo. Siempre voy a esperar que vuelvas. Mi amor es tuyo para siempre, el amor de mi vida de nuestros 18 y 20 años. Y como siempre, vas a ser mi complemento y yo el suplemento. Descansa para siempre. Felices 15 meses y feliz descanso. Gracias por haberme dejado ser tuya. Nos vamos a volver a encontrar", finalizó su mensaje.

Antes de escribir la carta para recordar a su novio fallecido, la joven había redactado varios tuits para expresar su estado de ánimo y lamentar que nunca más volverá a ver a Matías.

Luego del fallecimiento del joven, Sofía Bedi empezó a leer las cartas escritas por él, destacando que siempre tenía las palabras justas y más hermosas.

"Es como que siento que todo lo que escribo lo lees, que me estás contestando. Siempre fuiste lo que más amé en el mundo. Hoy también lo sos. no se ama de igual forma dos veces, y como vos no voy a amar a nadie. Todavía no lo entiendo, solo sé que te amo", se lee en Twitter.

Los usuarios en las redes sociales se mostraron conmovidos por las publicaciones de Bedi y le enviaron mensajes de apoyo para que tenga fuerzas en afrontar una lamentable pérdida.