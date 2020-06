Gaby Espino se convirtió en un rostro habitual en Telemundo desde que debutó en la telenovela “Sin vergüenza” en el 2007. La actriz venezolana no se dejó de ser parte de la prestigiosa cadena televisiva y ello le permitió ser la conductora de Premios Tu Mundo y Premios Billboard de la Música Latina.

En medio de la pandemia del coronavirus, la estrella tuvo que hacer una pausa a sus proyectos y varios de sus fans se han cuestionado sobre la permanencia de la actriz en el canal que le abrió las puertas del éxito. Ante esta ola de preguntas, la celebridad aclaró el panorama en un Facebook Live.

Según aclaró Espino, ella sigue vinculada a la cadena Telemundo, pero dio a conocer que su exclusividad solo abarca la parte de la conducción. “Me han preguntado mucho que si te fuiste de Telemundo. No, sigo con Telemundo, sobre todo en la parte de conducción, como presentadora, que es algo que me fascina y Telemundo me ha dado la oportunidad de desarrollar”, señaló.

Además, la expareja del actor Cristóbal Lander reveló que su siguiente proyecto con el canal de televisión será la conducción.

“Hay algo superchévere que ya pronto lo anunciarán. No lo puedo anunciar yo. Y bueno me estoy preparando para eso a nivel físico porque quiero estar chévere, quiero estar saludable por dentro y por fuera”, comentó la famosa actriz de telenovelas.

"Estoy superabierta a esa posibilidad también. Obvio me encantaría que fuera aquí en Miami porque no tengo que moverme de mi casa”, aseveró. “Para mí es superdifícil cuando tengo que hacer un proyecto fuera porque tengo que dejar a mis hijos y yo vivo sola con mis hijos entonces es una logística enorme. Yo no los voy a cambiar de colegio por irme tres o cuatro meses a hacer un proyecto fuera, entonces se quedan acá”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Famosos en tiempos de COVID-19

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood