06 de Julio del 2019 Gallina pitonisa pronostica qué selección ganaría la Copa América (VIDEO) ‘Poly’ no ha fallado en ninguna de sus predicciones y le tienen fe

Textos: Redacción multimedia Fotos: Facebook



Una gallina está causando sensación en Facebook, porque puede predecir al ganador de los partidos de la Copa América 2019 y hasta el momento no se ha equivocado.

Anteriormente, la 'gallina Poly' predijo resultados sobre los partidos de Brasil vs. Paraguay; el Uruguay vs. Perú; el Brasil vs. Argentina y el Perú vs. Chile sin haberse equivocado en ninguna.

¿Cómo lo hace? Coloca dos recipientes con comida frente a ‘Poly’, cada uno de estos con el nombre de las selecciones que se enfrentan.

Maleek Moreno es el dueño de ‘Poly’, el cual lleva varias semanas publicando en videos en se que muestran los pronósticos de su gallina.

A través de su página oficial, la gallina 'Poly' reveló a su ganador del Perú vs. Brasil En el video se aprecia una pizarra con los nombres de Perú y Brasil. Y la blanquirroja podrían derrotar al dueño de casa mañana en la final.