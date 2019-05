'Game of Thrones': así respondió HBO sobre el error del vaso de café en su episodio

Síguenos en Facebook

La exitosa serie de HBO, Game of Thrones, se pronunció sobre el error que se viralizó en las redes sociales tras la emisión del cuarto episodio de su última temporada.

El insólito hecho ocurrió en el episodio llamado The Last of the Starks", en el cual durante unos segundos apareció un vaso de café de una conocida marca sobre una mesa en Winterfell, el ficticio reino de Westeros.

Noticias desde Winterfell, se anunció a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie, donde luego se agregó: El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas.

Cabe mencionar que cada episodio de la temporada 8 costó 15 millones de dólares, por lo que el curioso error no pasó desapercibido por los fanáticos de la serie y se convirtió en blanco de memes.