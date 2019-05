Esta es la razón por la que ‘Game of Thrones’ no tendrá más episodios

‘Game of Thrones’ llegó a su final luego de 8 años de transmisión por el canal HBO, y entre lágrimas y críticas, los fans piden a los productores una novena temporada que cierre con broche de oro la épica serie.

La decisión de ponerle fin a la historia de los Siete Reinos fue tomada hace dos años, y luego del sexto capítulo de la octava temporada de ‘Game of Thrones’ tuvo que llegar a su fin. Sin embargo, el mundo de fantasía creado por George RR Martín aún sigue vigente, ya que aún faltan dos libros por publicar y otros proyectos televisivos.

Michael Lombardo, el presidente de programación de HBO comentó anteriormente en una gira de prensa de Television Critics Association, que esperaba que el dúo (David Benioff y DB Weiss) "cambiara de opinión" sobre detenerse después de la octava temporada, e incluso el propio George RR Martin señaló a Variety que "podríamos haber ido a 11, 12, 13 temporadas".

Benioff y Weiss explicaron en una entrevista con Deadline el motivo por el que tenían que ponerle fin a ‘Game of Thrones’: "Queremos irnos mientras toda la gente que mira este programa está realmente interesada", dijo Weiss.

"No es solo tratar de no superar su bienvenida. Estamos tratando de contar una historia coherente con un principio, medio y final. Lo que nos ha entusiasmado desde el principio, desde la forma en que lo lanzamos a HBO, es que no se supone que sea un programa continuo en el que cada temporada está tratando de descubrir nuevas líneas de historia. Queríamos que fuera una historia gigante sin rellenar para agregar 10 horas adicionales, o porque la gente todavía lo está viendo”, agregó Benioff.

Por el momento, en YouTube se ha estrenado un documental donde se aprecia a todos los actores de la saga derramando lágrimas por ver el final de la serie.

En junio de 2018, HBO confirmó que "Game of Thrones" tendrá un spin-off, creado por Jane Goldman y George R.R. Martin, el autor de "A Songof Ice and Fire" ("Canción de hielo y fuego"), la saga literaria en la que está basó la épica serie que ha dejado desconcertados a unos y a otros totalmente decepcionados.