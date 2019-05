'Game of Thrones’: poster de la primera temporada predijo quién se convertiría en rey

Diversos usuarios de Twitter han encontrado un supuesto 'spoiler' del final de 'Game of Thrones' en el poster promocional de la primera temporada de la serie, en el cual Ned Stark aparece sentado en el Trono de Hierro mientras a su derecha se posa un cuervo de color negro.

Según los usuarios, esa ave no es otro que Brandon Stark, el futuro rey de los Seis Reinos (después de que el Norte se convierta en reino independiente en el último capítulo), quien en un momento de la historia se torna en el Cuervo de Tres Ojos.

"¿Alguien se dio cuenta del cuervo al lado de Ned en el póster de la primera temporada? Un cuervo + Ned Stark en el Trono de Hierro = Bran Stark. Estuvo delante de nosotros todo el tiempo", escribió una usuaria de Twitter.

Este comentario rápidamente se viralizó en Twitter, generando gran polémica. Cabe mencionar que aún no se sabe si los creadores de la serie sabían desde un principio quién sería el rey de la mayor parte de Westero o es pura coincidencia.

Please tell me this poster from Season 1 is just a coincidence. pic.twitter.com/93hi0DvmcX

— AyathanAshwin (@AyathanAshwin) 21 de mayo de 2019