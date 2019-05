‘El Rey de la noche’ contó cómo fue grabar la escena de lucha entre Arya Stark en ‘Game of Thrones’

Síguenos en Facebook

Millones de seguidores de ‘Game of Thrones’ estuvieron al bordo del infarto tras presenciar las impactantes imágenes que presentó el último episodio de la serie de HBO, la cual convirtió a Arya Stark como la heroína de la batalla de Winterfell.

Hace poco, el actor que Vladimir Furdik, que da vida al ‘Rey de la noche’ reveló cómo fue grabar la escena en la que su personaje muere a manos de Arya Stark.

“Cada vez que me mataban… se me va a quedar para siempre en la memoria, ¿sabes? Fue un día de rodaje muy difícil. No fue nada sencillo ni para mí ni para Arya para que fuera convincente”, comentó el actor en entrevista con The New York Times.

Luego habló sobre la tecnología y recursos de utilería que tuvieron que usar para esta impactante escena de la serie de HBO.

“Ella traía los cables en un arnés y tuvo que hacer el salto muchísimas veces. Estaba cansada. Y cuando yo volteo tenía que agarrarla justo… fue difícil porque tenía que ser cuando seguía a medio salto… No solo porque lo hicimos tantas veces, sino porque había un sentimiento en el set, en cuanto gritaban ‘¡acción!’ y la agarraba y nos veíamos. Era muy fuerte, no puedo explicarte cuánto”.