Sandra, una usuaria de Instagram, compartió un video de la transformación de un gato callejero que pasó de ser el “más triste” al “más feliz” tras ser adoptado por ella.

El felino de siete años fue bautizado como Bruce Willis y su dueña lo encontró en un refugio de Minnesota, Estados Unidos, a donde fue llevado tras vivir en las calles durante años.

La mascota tenía cicatrices en diferentes partes de su cuerpo, una herida curada en el ojo y más problemas de salud que afectaban su sistema inmunológico.

Al principio, Sandra dijo sentirse “asustada” de la idea de adoptar a un gato callejero enfermo, pero igual se atrevió a hacerlo.

“No mejoró cuando estaba a punto de rellenar el papeleo y el personal del refugio me dijo que necesitaría cirugía dental. Me dije a mí misma que todavía podía dar marcha atrás, pero al mirarle a los ojos tristes, también me di cuenta de que no podía dejarlo allí”, dijo la mujer de buen corazón.

La dueña de Bruce Willis tuvo que pagar costosas facturas al veterinario, enfrentar problemas de comportamiento del animal y las alergias a la comida.

Le dio medicamentos “hasta 15 veces al día”. “No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, nuestros días mejoraron”, sostuvo.

Ahora, el animal vive feliz al lado de su dueña que le cambió su vida y sus fotografías son compartidas por Instagram, llamando la atención de los usuarios.

