Graduada cruzó la frontera de Estados Unidos vestida con su toga para abrazar a su papá que fue deportado (VIDEO)

Sin duda la familia es para siempre. La historia de la joven Saraí Ruiz ha dado la vuelta al mundo luego que se difundieran imágenes de ella vestida con su toga cruzando la frontera de Estados Unidos con México para poder abrazar a su padre, Esteban Ruiz, que fue deportado cuando ella tenía solo 4 años de edad.

Saraí paso tres años sin poder ver a su papá hasta que su madre decidió comprar una casa en Nuevo Laredo (frontera con Estados Unidos) para que finalmente pudieran vivir los tres juntos nuevamente.

Sin embargo, el sueño de estudiar en el extranjero y tener una mejor calidad de vida no quedó ahí, por lo que Saraí durante 10 años cruzó la frontera para poder asistir a la escuela en Estados Unidos. Ese gran esfuerzo ha rendido sus frutos y se ha convertido en la primera de su familia en graduarse de la preparatoria.

Pese a que fue un día de celebraciones, su padre no pudo verla en el estrado al momento de recibir su diploma pero eso no fue impedimento para Saraí. Ella no dudó en cruzar vestida con su toga y birrete a ver a su padre, quien la esperaba en la frontera.

"Decidí ver a mi padre en el puente. Más que nada porque él no pudo venir a verme a mi graduación y yo quería que me viera vestida con mis cordones, mis medallas y los logros que había alcanzado gracias al esfuerzo de él y de mi mamá. Por eso, en cuanto terminó la ceremonia, me dirigí al puente para que mi papá pudiera verme", contó a un medio estadounidense.

Aunque Saraí deberá mudarse pronto para continuar con sus estudios superiores, ella sabe que cuenta con el amor y apoyo incondicional de sus padres. "Sé que será duro para mis padres que me vaya a otra ciudad, pero mi madre dice que debo seguir mis sueños y que me apoyarán en todo lo que haga", expresó la chica