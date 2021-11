El artista plástico Guillermo Palacios Pomareda presenta su novena exposición individual titulada “Migración Adentro”. El proyecto es la experiencia personal del pintor que propone un viaje interior a sus archivos personales, que se vieron expuestos y revisitados durante la mudanza de su estudio-taller.

Esta exposición es una reflexión en torno a su pasado y a la idea de migrar. La muestra podrá ser visitada a partir del miércoles 10 de noviembre y estará abierta al público hasta el sábado 4 de diciembre en la Asociación Tierra Baldía, Miraflores.

“Migración Adentro es un proyecto que muestra mi proceso de observación personal. Buscar entre mis cosas guardadas lo que realmente estaba guardado muy muy adentro, encontrarme con lo que viví, ver lo que me formó, lo que hice, lo que me emocionó, lo que no sanó, lo que me marcó... Porque siempre migramos hacia un nuevo estado”, contó el artista a través de un comunicado.

Guillermo Palacios Pomareda se dedicó a las artes visuales y pintura desde muy joven. Su experiencia laboral se ha centrado en diversos campos de la comunicación, como profesor y director de arte. En el medio cinematográfico ha trabajado en diversas producciones nacionales premiadas como “Octubre”, “Viaje a Tombuctú”, “La Pasión de Javier” y “Samichay”.

La inauguración de “Migración Adentro” se realizará el miércoles 10 de noviembre a las 7 de la noche. Por motivos de seguridad y debido a la coyuntura actual el aforo será controlado y es necesario llevar mascarilla para poder ingresar al espacio expositivo.

