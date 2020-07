En alguna conversación de un verano cualquiera, alguien dijo a viva voz que si la tecnología seguía avanzando al paso veloz en el que va, el siguiente invento debería basarse en un fondo musical para nuestras vidas. Como quien va caminando por la calle en un viernes soleado y uno mismo decida qué canción se debe escuchar en ese momento sin necesidad de usar auriculares.

Supongamos que es así, que a alguien se le ocurre hacer posible ese escenario. Una conjetura que brota entre las dudas es que uno de los géneros musicales que muchos elegirían sería el rock.

Es que es un tipo de música que se adhiere al momento, que no se molesta de ser el principal gusto o el secundario y que genera un fanatismo sin límite de edad, pese a que la cúspide, para muchos, quede cada vez más lejos.

El Día Mundial del Rock fue instaurado en 1985, a partir de los multitudinarios conciertos que se llevaron en Wembley, Inglaterra, con motivo del festival Live Aid’. (Foto: Facebook / Guns ‘N Roses)

¿Cómo se forja el Día del Rock?

Toda historia tiene su origen. En el caso del rock cabe remontarse hasta 1985. El contexto de aquel año para la industria era positivo debido a que surgían bandas que ya en la década de los 70 habían dado guiños de su éxito.

No obstante, las noticias no eran las mejores fuera de esa esfera. En África, cada año se reportaban miles de muertos debido a la hambruna producto de la pobreza que castiga a este continente, incluso hasta nuestros días.

El mayor número de decesos se producía en Etiopía y Somalia, países que se encontraban en la zona denominada “cuerno de África”. Es así que solo entre 1984 y 1985 se reportó la muerte de casi un millón de personas en esta parte del planeta.

Es así que se dio vida al “Live Aid”, un evento que se llevaría a cabo simultáneamente en Londres y Filadelfia. El objetivo fue recaudar fondos que serían destinados a las personas azotadas por la hambruna en África.

Foto: Alan Davidson / Shutterstock

El fin llamaba a la participación del público en los eventos, pero no solo fue ese el motivo por el que el estadio de Wembley lució abarrotado, sino que los artistas que eran parte del evento no tenían pierde.

Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins fueron algunos de los nombres que participaron en cada uno de los conciertos programados.

Fue así que el 13 de julio de 1985 el “Live Aid” retumbó en los rincones del planeta, con miles de asistentes y millones de televidentes que gozaron con el arte de artistas como Freddie Mercury y Robert Plant.

¿El resultado? La cifra recaudada bordeó los 250 millones de dólares y el evento es recordado como uno de los más icónicos de la historia de la música.

Foto: Alan Davidson / Shutterstock

¿Cómo surgió el rock?

Hay argumentos que se contraponen al momento de definir el suceso que marcó el inicio de este género aclamado por multitudes.

Existen quienes consideran que Rock around the clock por Bill Haley & His Comets fue el génesis del rock en 1954.

Sin embargo, hay otro sector que aduce que la grabación del single That’s Alright Mama de Elvis Presley fue el inicio de todo.

Lo cierto es que el inicio no es importante si la historia no sigue su curso y marca la pauta en años y décadas. Este 13 de julio es un buen momento para darle play a éxitos musicales que nos vuelvan a emocionar.

El rock ha llegado para quedarse así no exista un invento que le ponga un fondo musical a nuestras vidas, porque después de cada pista de rock siempre hay una esperando un comienzo y nunca un fin.

