‘Game of Thrones’: lanzan primer tráiler del documental de la épica serie (VIDEO)

Este 19 de mayo llega a su final ‘Game of Thrones’, la épica serie de HBO que ha dejado impactado a millones de fans a nivel mundial con sus sorprendentes capítulos.

Por ese motivo, los creadores de esta ficción han realizado un documental para mostrar cómo se realizó la historia, el cual ha sido titulado como "Game of Thrones: The Last Watch", que será emitido el 26 de mayo.

El primer tráiler del documental ha sido liberado en YouTube y ha dejado a más de un fan impactado, ya que se pueden ver a sus personajes favoritos sin maquillaje, con ropa casual y siendo ellos mismo.

"Esto es un trabajo soñado para un director. Esto salvó mi vida", indicó en el tráiler David Nutter, quien dirigió los episodios 1,2 y 4 de la octava y última temporada.

En algunas tomas se aprecia a algunos actores llorando de la emoción al saber que la serie llega a su fin. Sin duda 'Game of Thrones' ha dejado una muy grande en el corazón de los usuarios.