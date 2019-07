Hijo homenajea a su madre, con quien jugaba en World of Warcraft

Síguenos en Facebook

El juego online World of Warcraft es uno de los mayores éxitos mundiales, y en ella hay muchas anécdotas de los jugadores. Un usuario de reddit constó su historia que vivió con su madre dentro del juego.

El nickname Sweetiechan, contó en su post cómo fue la vida que compartió con su madre y el juego.

"Quiero hablar un poco sobre mi madre aquí, ya que ella amaba muchísimo este juego. Originalmente cuando dejé mi casa para vivir en la universidad ella decidió comenzar a jugar para pasar tiempo conmigo. Estábamos separados por muchas horas de viaje y siempre fuimos muy unidos.

Ella creó una sacerdotisa para complementar a mi personaje y pudiésemos jugar juntos. Eventualmente terminé no teniendo tiempo suficiente para seguir jugando, pero ella continuó. Ella se unió a las raids de Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Pandaria y un poco de Battle for Azeroth.

Ella siempre decía que cuando volviese a tener tiempo para jugar me ayudaría a actualizar mis personaje para estar a la par con el juego.

Discúlpame por no haber conseguido tiempo de nuevo, mamá.

La mañana de miércoles ella falleció de cáncer. Fue muy agresivo, pero ella luchó con todo su poder por más de un año, todo para poder ver a mi hijo crecer un poco. Discúlpame, mamá. Te extraño mucho. Algún día jugaremos juntos de nuevo."