Para el amor no hay edad. Esto lo sabe bien una jubilada británica llamada Iris Jones, quien a sus 80 años está completamente enamorada de un egipcio de 35 años de nombre Mohamed Ahmed Irbriham, un hombre desempleado que conquistó su corazón.

Ambos se conocieron en el verano pasado en una página de Facebook y se enviaban mensajes de manera constante hasta que dos semanas después, Ahmed Irbriham le declaró su amor a la mujer.

Foto: Iris Jones

"¿Para qué quieres una vieja como yo? No me has conocido, nunca me has tocado la piel ni me has mirado a los ojos ", le contestó la jubilada, según contó a Daily Mail.

“Pero él me dijo que era una mujer encantadora, a la que amaba en pedazos. Lentamente, comencé a sentir lo mismo y luego él me envió una foto de sí mismo y pensé: ‘Ooh, eres hermoso’", agregó.

Fue así como inició la historia de amor. Cuando decidieron romper la barrera de la internet, coordinaron encontrarse. Cuando estuvieron juntos cuatro décadas de abstinencia se dejaron arrastrar por una ola de pasión.

Según relata el mencionado portal, cuatro días después de estar juntos, el egipcio le propuso contraer matrimonio en El Cairo, pero por problemas documentarios no se llegó a concretar.

Foto: Iris Jones

La relación de la mujer de la tercera edad con el egipcio ha generado problemas en uno de sus hijos. Darren, de 53 años, dice que el sujeto está detrás de su madre por su dinero, pero Iris Jones rechaza tal suposición.

“No hay forma de que busque mi dinero. Si se va a casar conmigo por mi fortuna, estará tristemente decepcionado porque vivo con una pensión. Incluso ha dicho que firmará un pre-nup porque es a mí a quien quiere, no a mi casa”, dijo la jubilada.

Iris Jones contó que conoció a su futura suegra, 10 años menor que ella, y que fue un momento muy agradable que pasaron. “Fue maravillosa y se alegró de que su hijo hubiera encontrado a la mujer que había estado buscando”. Ella dijo que la edad era solo un número. Nos llevamos como una casa en llamas", indicó.

Ella está decidida a casarse y él también. Ambos fueron a la embajada en El Cairo para consultar si podían casarse, pero ella aún no cuenta con sus papeles de divorcio. Tras el problema legal, fueron a asesorarse con un abogado.

Tiempo más tarde, viajaron hasta el complejo turístico del mar Rojo de Hurghada, donde estuvieron 15 días juntos. Tras pasar días maravillosos, Iris regresó a su casa, pero Mohamed quiere que sea su esposa sí o sí.

“He conocido a la persona adecuada de 80 años y es amor verdadero. Nunca he conocido algo así y no puedo vivir sin él. Haré lo que sea necesario, incluso vender e ir a un país diferente con él. Me preocupa morir antes de tener la oportunidad de casarme. Mohamed dice que quizás no tengamos mucho tiempo pero que nunca moriré porque siempre estaré en su corazón”, señaló la jubilada.